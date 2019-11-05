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嘉市體壇新星 興嘉國小蘇于瀚羽球、田徑都在行

蘇于瀚（中）的羽球球技，傳承自爸爸蘇文宏（左）、媽媽郭秀燕（右）。（記者丁偉杰攝）

蘇于瀚（中）的羽球球技，傳承自爸爸蘇文宏（左）、媽媽郭秀燕（右）。（記者丁偉杰攝）

2019-11-05 11:54:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市興嘉國小六年級學生蘇于瀚，在5日甫閉幕的嘉市國中小運動會中，拿下男童單打羽球冠軍，他的球技傳承自都是羽球高手的爸爸媽媽，此外，蘇于瀚還拿下男童田徑60公尺、100公尺、800公尺接力等3項金牌，一口氣4金入袋，表現超亮眼！

蘇于瀚的爸爸蘇文宏任職東吳高職體育組長、媽媽郭秀燕是大同技術學院老師，兩人都是嘉市全運會羽球代表隊成員，蘇文宏是中華羽協甲組球員、郭秀燕也拿過全國乙組冠軍。

在家中排行老二的蘇于瀚傳承優異球技，國小四年級加入興嘉國小羽球隊，這次嘉市國中小運動會的冠亞軍戰更以直落二的戰力，拿下羽球男童冠軍金牌。

蘇于瀚的田徑教練、興嘉國小課程組長林巖勳說，當初希望蘇于瀚在練羽球之外，也加入田徑隊，因對國小運動員來說，接觸不同運動，可訓練身體不同肌肉力量運用與協調性，對於未來發展也更好。

林巖勳說，蘇于瀚在五年級升六年級暑假加入田徑隊，9月參加台北市秋季全國田徑賽60公尺就跑出8.11秒好成績，嘉市國中小運動會蘇于瀚跑得更快，60公尺以7秒71破大會紀錄。

蘇文宏說，自己是過來人，知道走體育的辛苦，但也享受這種成就；于瀚每天至少2小時練習，小孩子不會感到辛苦，反而真的是樂在其中，孩子有興趣、願意練願意學，爸媽就會支持，

蘇于瀚的殺球很厲害，應與田徑的訓練有關，在殺球時的爆發力與力量相當強，讓對手招架不住，他認為想要得名、想要進步，再怎麼辛苦練習都可以，聯絡簿日記寫得都是練球與跑步的點滴，連老師出的作業，也都以「體育新聞」作為報告。

他接下來會積極準備在台北舉辦的全國國小盃羽球賽，在田徑上也會繼續磨練，準備在明年全國中等學校運動會一展身手。

蘇于瀚在嘉市國中小運動會中，拿下男童田徑60公尺、100公尺、800公尺接力等3項金牌。（記者丁偉杰翻攝）

蘇于瀚在嘉市國中小運動會中，拿下男童田徑60公尺、100公尺、800公尺接力等3項金牌。（記者丁偉杰翻攝）

蘇于瀚（左五）拿下4金，代表興嘉國小領取團體獎盃。（記者丁偉杰攝）

蘇于瀚（左五）拿下4金，代表興嘉國小領取團體獎盃。（記者丁偉杰攝）

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