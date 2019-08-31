他罹癌、她喪夫...關懷病友結緣 今辦公益婚禮傳愛

2019-08-31 17:12

〔記者王善嬿／嘉市報導〕56歲卡車司機廖育緯6年前診斷發現罹患口腔癌第三期，曾因身體虛弱無法回到職場、經濟陷入困境，因陽光基金會志工、癌友關懷陪伴，使他走出病痛且積極參加歌唱比賽等活動，還擔任志工分享經驗、關懷癌友，還因此認識喪夫的蘇文玲，兩人今在嘉義市船老大餐廳結婚，以公益婚禮為主題，除採購病友、傷友創業的商品做為伴手禮，還捐出紅包約2萬元，助癌友補充營養品，讓愛傳下去。

廖育緯曾有一段婚姻，但在他罹癌前就離婚、與家人也疏離，妻子蘇文玲的前夫罹患口腔癌8年，2年前過世，廖、蘇因均熱心關懷陽光基金會病友，蘇喪夫後，廖陪伴蘇走過喪夫之痛，兩人今舉行婚禮，陽光基金會病友、傷友均出席，為兩人獻上祝福。

蘇文玲與前夫育有4名兒女，老大24歲、最小的才國中2年級，今蘇的大兒子呂宗訓，牽著媽媽的手走進婚禮喜宴，將手交給廖育緯，氣氛感人。

呂宗訓說，媽媽照顧罹癌的父親、照料他們起居，還要工作，十分辛勞，媽媽開心、他們就很開心。

陽光基金會傷友、證婚人徐新華說，廖、蘇都各有一段過去，兩人決定互相扶持、攜手一輩子，很不容易，病友、傷友也獻藝唱歌、跳舞，送上祝福。

陽光基金會雲嘉中心主任崔詠欣表示，廖育緯原本對治療沒有信心，但接受治療後決心改變，甚至成為基金會志工，許多口癌病友因他也願意積極治療、面對病痛，今來自苗栗、高雄口腔癌病友都到場祝賀。

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