嘉市美源街鐵皮屋火警 2女童死亡

2019-06-30 09:12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市美源街110巷內一間包覆鐵皮的2層樓木造屋，今天上午8時26分發生火警，當時2樓起火冒出濃煙，翁姓姑姑及2個姪女在屋內睡覺，姑姑被濃煙驚醒，趕緊下樓求救，但2個姪女疑似熟睡，來不及逃生，不幸葬身火窟，警消研判，2樓神明廳是起火處，確切起火原因待調查。

翁家是嘉義市政府列冊的中低收入戶，2名死者分別為翁家10歲及6歲的女兒，大女兒讀小三，小女兒讀幼兒園，學校剛放暑假，卻不幸遇上死劫。

事後，嘉義市長黃敏惠及翁家大女兒就讀學校的校長及師長趕來關心慰問，死者雙親崩潰抱頭痛哭。翁母說，她從事宅配相關工作，今早輪班，約7點半出門工作時，丈夫在1樓睡覺，兩個女兒及姑姑睡在2樓，出門前沒發現異狀，非常自責沒有把女兒照顧好。

大女兒就讀學校的校長說，翁家大女兒很乖巧，每天都由媽媽送她上學，小女兒也將在暑假過後就讀該校一年學，很遺憾發生此事。

嘉市消局防局長蘇耀星說，今早8時26分獲報發生火警後，立即派遣15車45人前往搶救，起火民宅位處狹窄巷弄，經佈水線搶救後，火勢於8點37分控制，8點43分熄滅，於2樓發現2名女童陳屍在床上，研判吸入過多濃煙導致昏迷，來不及逃生而葬身火窟。

當地美源里長羅鳳住說，翁父有聽力障礙，家裡只有2個女兒，一家4口住在當地多年，木造房子屋齡老，外面包覆鐵皮防風雨。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法