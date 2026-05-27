彰化毒駕大執法 檢祭聲請預防性羈押手段

彰化地檢署與彰化縣警局宣示全面聯手取締毒駕，鐵腕執法。（記者顏宏駿攝）

彰化縣在短短廿天內發生三起重大毒駕事故，造成多人死傷，彰化縣警局採購快篩試劑，近日展開毒駕大執法，平均每天就有五件毒駕，其中以依托咪酯（喪屍煙彈）占多數，彰化地檢署與彰化縣警局昨天宣示全面聯手，祭出鐵腕執法，將透過快篩、現行犯逮捕法辦或報請檢察官向法院聲請「預防性羈押」等手段，提高執法威嚇效果，以遏阻毒駕歪風。

喪屍煙彈最多 平均每天5人

彰化地檢署檢察長黃智勇表示，對毒駕一定「從嚴速辦」，只要毒駕事證明確，或是毒駕累犯，檢察官一定向法院聲請羈押，法院判決後，若檢方認為量刑不符合比例原則及罪責不相當，判刑有過輕之虞，檢方會提起上訴，另外，如判決確定毒駕案可易科罰金者，檢方也會要求執行科檢察官審慎酌量是否讓被告易科罰金，若不適合，不會准予易科罰金，將發監執行，以免被告再犯。

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彰化縣警局局長陳世煌表示，警方自本月廿三日啟動常態性取締毒駕、酒駕及危險駕車勤務，第一線查緝員警把「毒品唾液快篩」及「原物快篩試劑」列為隨身應勤裝備，只要違規人檢測呈毒品陽性反應，或拒絕受檢，警方將依現行犯逮捕、移置保管車輛並製單舉發，縣警局並採購二四〇〇劑毒品唾液快篩及一萬三一〇〇劑毒品原物快篩試劑，全面充實執法量能。

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