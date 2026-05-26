「彰化GO購」 消費滿500元抽百萬現金

縣府昨宣布彰化GO購活動六月一日起舉行，現場展示攤位來自各地商圈。 （記者張聰秋攝）

二〇二六彰化GO購消費抽獎活動提前登場，去年送出四輛車，更早還曾送過房子，不過今年頭獎為一百萬元現金，沒有機車，只有電動腳踏車，民眾嫌獎品從頂級「和牛」變成平價火鍋片、「夜市牛排」對此，縣長王惠美說，現金實用，車子可以自己買。

6/1至8/31憑發票或收據登錄

為何不送車？王惠美表示，車的型號不見得每個人都喜歡，中獎人還會說能不能折現，所以今年乾脆用現金比較快。

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縣府昨宣布今年活動六月一日至八月卅一日，凡縣內店家消費滿五百元，憑發票或收據登錄，就有機會抽中頭獎一百萬元現金、電動腳踏車、IPad Air及AirPods 4耳機等獎項。

過去送車送房 遭嫌降級

不過，和去年主打電動車和進口轎車，總共送出四輛，不少民眾說，原本「和牛」頂級的抽獎品一下變成夜市等級的「平價肉片、牛排」好傻眼。與其抽獎狂發現金，不如直接補助消費折抵來得更實際，受惠人數也更多。

縣議員楊子賢說，縣府把獎項改為更多筆、較分散的現金獎金，可能與前幾年以員林青年住宅作為頭獎，卻因政策跳票延宕，導致中獎人被迫兌現認賠，引發民眾對縣府誠信質疑有關。

今年活動提早舉辦、且以現金獎為主，是否與趕在王惠美卸任前消耗縣府資源有關，將要求相關單位提出說明。

縣府︰獎項改為更多筆

經濟暨綠能發展處表示，今年經費約一六八〇萬元與去年持平，打散大獎額度，去年三三四四個今年增加到四六七七個，受惠人數增加，活動提前辦配合「鹿港慶端陽」、「王功漁火節」等暑假大型活動，希望結合夏季觀光與消費熱潮，跟選舉或卸任毫無關聯性。

縣府昨宣布彰化GO購活動六月一日起舉行，凡縣內店家消費滿五百元，憑發票或收據登錄，就有機會抽中頭獎一百萬元現金。（記者張聰秋攝）

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