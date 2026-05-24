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    首頁 > 彰化縣

    永靖全台首創足籃共用球架 投籃、踢球一座搞定

    2026/05/24 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    永靖鄉公所發揮巧思，打造可以投籃，也可以踢足球的二合一球架。（記者陳冠備攝）

    永靖鄉公所發揮巧思，打造可以投籃，也可以踢足球的二合一球架。（記者陳冠備攝）

    彰化縣永靖鄉積極推動籃球與足球運動，不過境內運動公園空間有限，鄉公所發揮巧思，在鄭成功公園籃球場，打造可以投籃，也可以踢足球的二合一球架，近日完工，立即吸引不少愛好運動的民眾目光。永靖鄉長魏碩衛表示，永靖有國中籃球隊，也有國小足球隊，特地打造全國首創「足籃共用球架」，讓足球及籃球運動愛好者有優質的運動場地。

    魏碩衛昨會同鄉民代表詹曜維、詹尉、陳天能及港西村長陳勝照現地會勘，眾人拿起籃球試投，有人雖投了「籃外空心」，但直接被足球網攔住，輕鬆撿起。魏碩衛打趣說：「沒想到足籃共用球架還有這種功用，投肉包也不怕滾很遠。」現場笑聲不斷。

    魏碩衛表示，永靖國中有戰狼籃球隊、永靖國小有足球隊，在地籃球與足球運動風氣盛行，但公有土地有限，公所透過立委陳素月協助，向體育部爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」，補助逾六四〇萬元經費，並於去年十二月底在兩處既有籃球場進行複合式整建。

    其中，永靖棒球場旁籃球場，整建為籃球結合標準五人制足球共用場地，永社路鄭成功公園旁籃球場，則建為籃球結合非標準五人制足球多功能場地，並設有四座足籃共用二合一球架，地面均更換為高規格防滑耐磨壓克力鋪面，近日完工，預計今年六月底驗收完成，最快七月暑假舉辦啟用典禮。

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