為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    吳晟分享詩集日文版 助日本讀者認識台灣文學

    2026/03/23 05:30 記者張瑞楨／彰化報導
    詩人吳晟（左）與翻譯詩集的明田川聰士（中），分享寫詩與翻譯的歷程。（記者張瑞楨攝）

    詩人吳晟（左）與翻譯詩集的明田川聰士（中），分享寫詩與翻譯的歷程。（記者張瑞楨攝）

    台灣鄉土詩人吳晟詩集《他還年輕：吳晟二十一世紀詩集》日文版新書已於去年底出版，昨天進一步於台中市中央書局舉辦「分享會」，這是吳晟第一本譯成日文的詩作，翻譯詩集的日本中央大學文學部教授明田川聰士出席時強調，日譯版新書有三項意義，分別是呈現吳晟詩集完整面貌、幫助日本讀者想像此書的台灣社會背景，以及促成日本讀者建立認識台灣文學的基礎。

    明田川聰士並分享翻譯甘苦。他說，日本出版翻譯的詩作，多數是由學者挑出部分作品匯集為「選集」，無法完整呈現原詩集全貌，這本由「思潮社」出版的新書，是全本全文翻譯，更能呈現詩集創作時的台灣社會背景。

    他說，翻譯時有諸多挑戰，例如生活用語與台語詞彙不易翻譯，另外，也有世代隔閡與對話差異，作品呈現務農與農村等場景，日本年輕讀者沒有務農經驗，也缺乏農村生活經驗，這部分得用詩的敘事弭平。

    中興大學中文系主任解昆樺於會中強調，文學最吸引人之處，是具跨越語言、穿越邊界的特性；吳晟則說，他的著作曾翻譯多國語言，遺憾的是沒有日文翻譯本，感謝明田川聰士的優秀翻譯，讓他沒有缺憾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播