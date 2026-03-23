吳晟分享詩集日文版 助日本讀者認識台灣文學

詩人吳晟（左）與翻譯詩集的明田川聰士（中），分享寫詩與翻譯的歷程。（記者張瑞楨攝）

台灣鄉土詩人吳晟詩集《他還年輕：吳晟二十一世紀詩集》日文版新書已於去年底出版，昨天進一步於台中市中央書局舉辦「分享會」，這是吳晟第一本譯成日文的詩作，翻譯詩集的日本中央大學文學部教授明田川聰士出席時強調，日譯版新書有三項意義，分別是呈現吳晟詩集完整面貌、幫助日本讀者想像此書的台灣社會背景，以及促成日本讀者建立認識台灣文學的基礎。

明田川聰士並分享翻譯甘苦。他說，日本出版翻譯的詩作，多數是由學者挑出部分作品匯集為「選集」，無法完整呈現原詩集全貌，這本由「思潮社」出版的新書，是全本全文翻譯，更能呈現詩集創作時的台灣社會背景。

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他說，翻譯時有諸多挑戰，例如生活用語與台語詞彙不易翻譯，另外，也有世代隔閡與對話差異，作品呈現務農與農村等場景，日本年輕讀者沒有務農經驗，也缺乏農村生活經驗，這部分得用詩的敘事弭平。

中興大學中文系主任解昆樺於會中強調，文學最吸引人之處，是具跨越語言、穿越邊界的特性；吳晟則說，他的著作曾翻譯多國語言，遺憾的是沒有日文翻譯本，感謝明田川聰士的優秀翻譯，讓他沒有缺憾。

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