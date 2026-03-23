彰化防災士培訓 卓揆勉強化全社會防災韌性

行政院長卓榮泰（左一）出席彰化市防災士培訓，訪視各式行動教具。（記者湯世名攝）

行政院長卓榮泰昨天在彰化市參加防災士培訓活動時指出，訓練是要建構整個社會防衛韌性，推廣落實防災士培訓政策，他鼓勵民眾參與防災、救災，將自助、互助與公助的能量引導到社區，強化社會災害防救韌性，期待未來能二十萬、甚至更多的防災士，照顧到每個地方，安全到每個家庭，盡到每個人應有的社會責任。

全民防救災 國際獅子會辦培訓

國際獅子會三〇〇Ｄ複合區昨天在彰化市建國科技大學舉辦防災士培訓，卓榮泰、內政部長劉世芳、彰化縣長王惠美與立委陳素月、謝衣鳯等人與會。

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劉世芳︰將持續擴大培訓對象

劉世芳指出，目前全國防災士完訓取證人數已突破十一萬人，顯示基層防災網絡日益健全；為落實「全社會防衛韌性」政策，內政部將會持續擴大培訓對象，強化全民防災量能，今年朝二十萬名防災士目標前進。她強調，如果有人願意用自己的能力幫助別人，就像去年全世界矚目的公益精神，亦即花蓮「鏟子超人」，就能夠把防災救災拓展到各地，防災士培訓進駐各地，讓韌性台灣不是口號。

卓揆進一步表示，政府將人民生命財產安全列為最重要課題，不僅是烏俄戰爭，還有現在的中東衝突，「我們看到了，怎麼讓社會防衛韌性更加落實，維持社會民生的安定，包括物價、油價與天然氣」；他強調，台灣面臨極端氣候挑戰，政府推出全社會防衛韌性，就是要用人為力量把衝擊化小，「讓我們持續深化、建立政府與民間的夥伴力量，相信一定可以提升整體社會韌性，共同面對未來台灣可能的各種災害衝擊，一起打造韌性家園」。

行政院長卓榮泰出席彰化市防災士培訓，現場跟著做急救動作。（記者湯世名攝）

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