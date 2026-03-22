溪州焚化爐將歲休 家戶垃圾照收

彰化縣溪州焚化廠即將進行為期一個月的歲休，家戶垃圾清運完全不受影響。（彰縣環保局提供）

彰化縣溪州焚化廠已公告將於四月七日到五月一日停爐歲休，期間將管制事業廢棄物減量進場，但是事業廚餘照收。環保局強調，貯坑可暫置約一萬公噸的垃圾量，同時與外縣市有「以量換量」互惠機制，家戶垃圾收運不會受影響。

環保局長江培根指出，彰化縣收運的家戶垃圾每月約有二萬公噸，溪州焚化廠內有一號爐與二號爐，每月焚化量在二．六萬到二．七萬公噸之間，一號爐與二號爐的歲休時間會錯開，兩爐都同時歲休時間只有三、四天，也就是受影響的垃圾量不到一萬公噸。

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江培根表示，溪州焚化廠的貯坑約可容納一．三萬公噸垃圾，將把垃圾的存放量降低到約三千公噸，等到歲休開始，貯坑就有一萬公噸的存放空間，加上垃圾分類有成，讓彰化縣不會因為焚化廠歲休而受影響。

江培根強調，因為彰化縣與其它縣市有「互惠機制」，也就是彼此在焚化廠歲休期間相互支援，原則就是「以量換量」，可以解決垃圾暫置場的惡臭與衛生問題，至於以往會出現的垃圾車大排長龍的景象，希望各地清潔隊能夠錯開進場時間，節省等待時間。

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