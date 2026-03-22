為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 彰化縣

    溪州焚化爐將歲休 家戶垃圾照收

    2026/03/22 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣溪州焚化廠即將進行為期一個月的歲休，家戶垃圾清運完全不受影響。（彰縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠即將進行為期一個月的歲休，家戶垃圾清運完全不受影響。（彰縣環保局提供）

    彰化縣溪州焚化廠已公告將於四月七日到五月一日停爐歲休，期間將管制事業廢棄物減量進場，但是事業廚餘照收。環保局強調，貯坑可暫置約一萬公噸的垃圾量，同時與外縣市有「以量換量」互惠機制，家戶垃圾收運不會受影響。

    環保局長江培根指出，彰化縣收運的家戶垃圾每月約有二萬公噸，溪州焚化廠內有一號爐與二號爐，每月焚化量在二．六萬到二．七萬公噸之間，一號爐與二號爐的歲休時間會錯開，兩爐都同時歲休時間只有三、四天，也就是受影響的垃圾量不到一萬公噸。

    江培根表示，溪州焚化廠的貯坑約可容納一．三萬公噸垃圾，將把垃圾的存放量降低到約三千公噸，等到歲休開始，貯坑就有一萬公噸的存放空間，加上垃圾分類有成，讓彰化縣不會因為焚化廠歲休而受影響。

    江培根強調，因為彰化縣與其它縣市有「互惠機制」，也就是彼此在焚化廠歲休期間相互支援，原則就是「以量換量」，可以解決垃圾暫置場的惡臭與衛生問題，至於以往會出現的垃圾車大排長龍的景象，希望各地清潔隊能夠錯開進場時間，節省等待時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    彰化縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播