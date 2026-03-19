囂張「垃圾車隊」濫倒 溪湖公所開罰

彰化溪湖鎮榕樹路，公所拍到車隊亂丟工廠廢棄物。（溪湖鎮公所提供）

彰化縣溪湖鎮近期接連發生違法濫倒廢棄物案，甚至還有「車隊」掩護的誇張行徑。溪湖鎮長何炳樺昨天公布兩起濫倒案件，其中一起竟出動三輛車大陣仗亂丟工廠的廢棄物，行徑顯得囂張，全程已被公所設置的高畫質監視器清楚拍下，何炳樺強調，將依法開罰，絕不寬貸。

3輛車集體「丟包」 全程被監視器拍下

何炳樺表示，第一起發生在大發路，一名機車騎士亂丟垃圾，被路過民眾以手機錄影並通報清潔隊，成為查辦開罰關鍵證據；第二起則發生在榕樹路，該路段因地處偏僻，長期遭人棄置垃圾，公所早已設置監視器監控，近日果然拍到紅、白兩輛轎車，與一輛貨車到場傾倒工廠的事業廢棄物。

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其中，紅色轎車的年輕駕駛，下車之後先東張西望，隨後趕緊把貨車載運的大包廢棄物，搬到附近草叢丟棄，手法相當熟練，白色轎車的中年駕駛與貨車的老年駕駛，也忙著丟棄體積比較小的垃圾，全程都被監視器清晰錄下，車牌號碼亦無所遁形。

亂丟一般事業廢棄物 最高罰3萬元

何炳樺說，他上任後已多次宣導勿違規傾倒廢棄物，但仍有人心存僥倖，公所特別編列經費購置十六支「移動式監視器」，針對髒亂熱點進行廿四小時不間斷監控，只要被鏡頭捕捉到亂丟垃圾，公所將直接依畫面開單告發，絕不寬貸。公所表示，亂丟一般事業廢棄物，處六千元以上、三萬元以下罰鍰，且若未在期限內完成改善，會按日連續處罰。

溪湖鎮大發路一名機車騎士隨意棄置垃圾。 （溪湖鎮公所提供）

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