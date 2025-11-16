參選縣長 陳素月︰讓彰化擺脫困境

民進黨立法委員陳素月宣布參選彰化縣長。 （陳素月立委服務處提供）

民進黨立法委員陳素月昨日正式宣布參選彰化縣長，並於員林服務處前舉行造勢感恩會，她表示，若有機會執掌彰化縣政，彰化將擺脫現有困境，不再被稱作「台中市的後花園」。

這場感恩會吸引近五〇〇人參加，陳素月並舉辦「彰化加速．幸福耀進」記者會，她上台表達參選彰化縣長的想法，分享她從政的心路歷程，包括總統府國策顧問何黎星、陳永昌、前彰化縣長魏明谷、前農業部長陳吉仲與多位彰化縣議員、鄉鎮長到場支持。

請繼續往下閱讀...

陳素月表示，彰化縣是台灣中部開發最早的地區，但如今卻面臨人口流失嚴重、全國平均薪資最低、人口嚴重老化、產業發展遭遇瓶頸等問題，如何讓彰化擺脫目前的困境，重新建立彰化的主體性，不再被稱為台中市的後花園，是她一直在思考的問題。

針對彰化縣未來發展，陳素月提出，如果有機會執掌彰化縣政，她將積極推動現有重大工程，包括彰化市鐵路高架工程、台中捷運綠線延伸彰化市計畫、彰化東區都市計劃、彰化交流道都市計劃等，讓彰化基礎建設進步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法