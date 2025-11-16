彰化勞資童樂會健行 濃濃選味

彰化縣府昨天舉辦勞資童樂會健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

一年一度的彰化勞資童樂會健行活動，昨天在彰化縣立體育場登場，吸引三千八百多名勞工及其家人一起走出戶外，現場不只是親子同樂，也成了明年縣長選舉的「前哨站」，綠藍多位爭取黨提名的彰化縣長擬參選人，包括民進黨籍立委黃秀芳、彰化市長林世賢，國民黨籍彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，都到場與鄉親互動，提高曝光度。

彰化縣長王惠美說，勞工是彰化最扎實的力量，彰化縣府把今年活動定位在健行與親子同樂的形式，就是要讓大家藉著走路、遊戲、DIY，能放鬆身心，八卦山上空氣清新、景色宜人，不少父母帶著小朋友邊走邊聊天，既輕鬆又自在。

多位綠藍縣長擬參選人搶曝光

現場趣味活動受歡迎，包括團體競賽、個人挑戰遊戲、職場健康檢測、DIY專區等，人潮繞著場地打轉，完成遊戲還能領到勞工寶寶御守或小禮物，孩子搶著蓋章、排隊闖關，場面熱鬧滾滾。

彰化縣府表示，透過這樣的活動，讓勞工更願意關注自己的健康，家庭彼此更靠近，彰化縣未來的步伐，也能在這些腳步聲中走得更穩健。

不少產業代表也到場向勞工朋友打氣，建大工業總裁楊銀明說，疫情期間活動停辦好一陣子，很高興今年能再聚在一起，他感謝縣府持續支持產業、推展設計展及相關活動；中華電信工會理事長柯新祥也說，勞資關係做得好、生活品質才會好，健行活動正是加深互動的好方式。

