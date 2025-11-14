彰市中央路塞爆 改善工程快發包

彰化市中央路昨一早塞爆，原本五分鐘車程，有人開了二十五分鐘。（記者湯世名攝）

不下雨也塞！昨天上午七點多有開車族從國道一號彰化交流道駛入彰化市平面道路後就開始塞車，一路緩慢行進右轉中央路就是噩夢的開始，車輛緩慢前進，上班族塞到崩潰直問「到底要塞到何時」，還有人納悶「不是下雨才會大塞嗎？」有開車族計算全長一．五公里的中央路，原本只要五分鐘就能通過，昨天竟開了整整二十五分鐘，抱怨「中央路塞車根本是彰化日常」，不知何時才能改善每天上、下班狂塞。

彰化市公所表示，目前彰化市大埔截水溝施工中，市區可往來高速公路的就剩中央路和曉陽路；中央路設計審查已完成，目前準備發包中，預計最快明年農曆春節後動工，包括在沿線道路兩側設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險；中央路四十四巷、崙平南路、崙平路等三處路口也都將改為「偏心式左轉車道」，維持交通順暢；此外，中央路路面也將全部刨除重鋪柏油，以及路燈、號誌、交通標誌與標線等都將一併更換。

由於中央路是用路人往來彰化市中山路與國道的重要幹道，因此昨天上班時車流量相當大，上班族全部塞在車陣中，整條中央路塞滿車輛，用路人抱怨「就連不下雨也塞」，直言中央路標線、路口號誌設計根本有瑕疵，希望相關單位盡快改善。

