    首頁　>　彰化縣

    鹿港腔台語開講 「阿愷」入圍金鐘獎

    王麒愷Podcast入圍金鐘獎，以鹿港腔台語放送全世界。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港文青王麒愷以母語的「鹿港腔」台語，錄製「阿愷之聲」Podcast二百多集，今年入圍廣播金鐘獎Podcast藝術文化類獎。王麒愷說，感謝從小長大都有說台語的環境，能用鹿港腔放送全世界，真的非常爽啦！

    擁有台大碩士文憑，王麒愷在疫情期間返回鹿港家鄉，並開始「阿愷之聲」Podcast的奇幻之旅。他說，原本以為只是短暫的開播，沒想到能持續走到今天，竟還入圍了金鐘獎，真的是太意想不到了。

    王麒愷說，他會想到用鹿港腔台語來做節目，起因就是小時候在家族的時鐘工廠幫忙，師傅都會聽著台語廣播節目，這讓他非常著迷。只是要挑戰全台語來錄節目，起初是件不簡單的事，在做節目的過程，讓他的台語越來越好，連老一輩都給予肯定。

    王麒愷表示，大家都說彰化很無聊，但他的節目聊爵士，談文學，最多的題材就是來自與彰化與鹿港有關的人事物，如今以「阿愷之聲」Podcast入圍金鐘獎，用母語的鹿港腔台語放送全世界，他也要大聲說「我驕傲」。

    圖
    圖
