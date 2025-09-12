為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　彰化縣

    彰中2生 溜冰、空手道國際賽摘銀

    彰中校長王延煌（左起）肯定學生黃彥綸、黃羿炘課業與運動兼顧，出國比賽獲得世界銀牌。（彰中提供）

    2025/09/12 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中一年級學生黃羿炘及二年級黃彥綸，靠著自身紀律，把課業與運動兼顧得宜。他們白天認真上課，課餘與假日專注運動項目訓練，不僅沒有耽誤學業，更遠征國際賽事奪下銀牌。

    黃彥綸來自大村鄉，學空手道超過十二年，今年首度代表台灣出戰日本千葉縣舉行的「世界盃剛柔會空手道錦標賽」，面對各國強手，最後摘下亞軍，創下個人運動生涯重要里程碑。他說，能夠獲獎要感謝啟蒙教練黃圳傑多年來的陪伴，以及家人、隊友的支持。

    黃羿炘則在韓國堤川舉行的「亞洲溜冰錦標賽」中，挑戰輪滑青年男子組速度過樁項目，同樣摘下銀牌。他透露，原本只想累積經驗，沒想到能一路闖進冠軍賽。他說，駕馭高速滑行的感覺讓他心情放鬆，也是最佳紓壓方式，而這面獎牌不只是成果，更是新的開始。

    兩人雖然從小就接受專業訓練，但國中畢業憑藉會考成績比序入學考上彰中，在學校和其他學生一樣按表操課，白天在教室專心學習。黃彥綸說，「該唸書就唸書，該運動就運動！」黃羿炘也認為，紀律與專注才是成功的關鍵。

