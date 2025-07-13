3天增500噸垃圾 彰縣還沒清完

彰縣稻稈覆蓋成的「稻草路」，清潔隊員人力加小怪手冒雨清理。（彰化縣環保局提供）

2025/07/13 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕「丹娜絲」颱風帶來五天的暴雨，昨天終於放晴，不過，緊接而來的是災後重建，泡水家具、家電、雜物堆成山。彰化縣環保局統計，全縣三天的垃圾量增加了五○○公噸，且還沒清完，今天將繼續清運，預估垃圾量還會再增加。

環保局︰焚化爐儲坑預留足以應付

環保局統計，全縣廿六鄉鎮市每週垃圾清運總量平均約在四一○○多公噸，這週扣除週一放颱風假，週三多數清潔隊公休停收，目前統計週二、週四及週五這三天，溪州焚化爐收運到的垃圾總量逾四六○○公噸，增加了五○○公噸，包含垃圾與樹枝、泡過水的家俱電器，還有淹大水沖出不少的雜物等廢棄物。

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環保局長江培根表示，週六多數清潔隊公休，週日恢復正常清運，目前暴增的垃圾量，泡水家俱只清出一部分，尚未全部清出。環保局長也表示，明天過後，水災過後暴增的垃圾暫時堆置焚化爐儲坑，再慢慢消化，所幸焚化爐的儲坑預留五○○○公噸裝置量，還足以應付這次天災。

這次，不少鄉鎮田間稻稈滿溢到馬路，把道路覆蓋成「稻草路」，清潔隊動員清除，載運到各地堆置場堆放。

江培根呼籲，颱風暴雨過後，民眾應巡查自家房舍、空屋和空地，落實「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊孳生，防堵登革熱疫情發生。

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