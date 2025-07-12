卓揆勘災 從源頭解決水患 中央寬列千億預算

行政院長卓榮泰（中）昨到福興鄉視察花椰菜泡水災情。（記者湯世名攝）

2025/07/12 05:30

指示加大排、抽水系統 增加逕流分擔地點

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕彰化縣連日暴雨造成多處地區淹水，其中鹿港鎮更出現罕見大水患，行政院長卓榮泰昨天到鹿港鎮，並視察當地的文開抽水站。他指出，未來應加大排水、抽水系統，逕流分擔再增加幾處地點，分擔水流的壓力，經濟部已寬列跨年度的千億元預算，要來解決源頭的問題，務必要達到最小的淹水面積、最快的退水速度與最高的安全標準。

經濟部水利署官員簡報指出，這次彰化縣主要淹水區域有鹿港、溪湖、大村與員林等多個鄉鎮，以鹿港為例，外海有一個閘門，已有二十多年歷史，抽水效果不佳，將與縣府合作重新，以加大或更換設備來改善。

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彰化縣長王惠美說，雖然有中央補助經費三億八千萬元治水，但後續補助款還不知在哪裡？希望中央能持續支持。鹿港鎮長許志宏則說，希望能新建顏厝抽水站、改建鹿港抽水站、新建丁幹線調節池，如此一來才能有效排水。

農損逾2億 衡量損失範圍盡量補助支援

卓榮泰表示，舊有抽水站更新、新的抽水站設置，希望由中央與縣府一起合作達成。另，卓揆稍後也視察福興鄉花椰菜田（見上圖，記者湯世名攝），他當場裁示，政府會衡量損失範圍多大，能補助就盡量支援。

而七月八日彰化豪雨成災，造成龐大的農業災損，根據農糧署統計，彰化縣總受災面積為二千五百公頃，農損約二億一千八百七十二萬元，受損最嚴重的有番石榴、一期稻作、韭菜、菊花、紅龍果、葡萄…等。

紅龍果黃金72小時搶收 避免裂果

其中紅龍果受損嚴重，一位莊姓果農莊說，這次豪大雨造成果園泡水三天，他利用「黃金七十二小時」，把紅龍果清光，如果積水再多幾天，就會因根系吸水太多，產生裂果危機。

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