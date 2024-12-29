彰縣改造75公廁 民眾如廁讚貼心

彰化縣列管公廁，都是特優級公廁，在管理單位維護下，告別髒、濕、臭。（記者張聰秋攝）

2024/12/29 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕上公廁也能像在家一樣舒適！今年，彰化縣環保局完成七十五座公廁大改造，全數通過環保署特優場所認證，告別髒、濕、臭，並且貼心提供可沖馬桶的衛生紙，讓民眾如廁變得更便利、更舒心。

環局投入逾4400萬 更新便器、管線

在環境部補助下，彰縣環保局投入超過四四○○萬元，翻新七十五座公廁，包括全面更新便器、管線及地磚，並增設無障礙廁所和坐式馬桶，打造友善如廁環境，特別照顧身障者與高齡族群需求。不僅如此，環保局還聯合廿六個鄉鎮市公所，定期巡查公廁環境，發現問題即時通知管理單位改進，確保公廁時刻保持整潔。

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目前環保局列管的一五三四座公廁，均達「三不」（不髒、不濕、不臭）標準，其中二五％（約三八○座）通過特優場所認證，衛生紙可直接沖入馬桶，大幅提升使用便利性。本次修繕的七十五座公廁均獲特優認證，展現縣府對公共環境的重視。

衛生紙可丟馬桶沖掉 提升使用便利

「這公廁超棒！衛生紙直接丟馬桶沖掉，完全不臭，也不用擔心垃圾溢出，超方便！」有民眾表示，「以前最怕公廁沒地方丟衛生紙，現在乾淨又不臭，真的很貼心！」不少人直呼，這些改造後的公廁顛覆以往的印象，乾淨得像家裡的廁所一樣，真正提升民生設施的品質與用心。

明年再投入1342萬改造19座公廁

環保局表示，明年計畫再投入一三四二萬元，改造十九座公廁，推廣性別友善廁所，並設置哺乳室及親子廁所，改造地點包括，芬園鄉立納骨塔、彰化市華陽市場、彰化市金馬公園、茄南社區活動中心、花壇橋頭社區活動中心、花壇南口社區活動中心及王功漁港旅客服務中心等地。

鹿港公會堂旁公廁，提供遊客舒適的如廁環境，使用率極高。（記者張聰秋攝）

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