溪州121公尺AI「天眼」 抓偷燒稻草

AI煙霧探測系統，24小時360度監控南彰化6個鄉鎮。（彰化縣環保局提供）

2024/12/14 05:30

焚化廠煙囪裝設煙霧探測系統 3月以來查獲664案 比去年暴增2.59倍

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣進入二期稻作收割期，農忙時節露天燃燒問題再現。今年，環保局在溪州焚化廠一二一公尺高的煙囪上，裝設全縣最高的AI煙霧探測系統，宛如「千里眼」，讓偷燒稻草行為無所遁形，今年三月啟用以來，已查獲六六四件露天燃燒案件，與去年同期相比暴增二．五九倍，稽查效率提升之餘，也可大幅減少偷燒行為。

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6個稻作生產鄉鎮 均在監測範圍

這套系統具備全天候三六○度監控功能，可自動辨識煙霧，一旦偵測到空污警訊，即時透過LINE群組通知稽查人員，迅速趕赴現場，依法開罰並撲滅火勢，避免污染擴大。由於形同「天眼」的監測設備登高俯視，監測範圍很大，足可擴及南彰化六個鄉鎮的主要稻作生產區，包含溪州、竹塘、埤頭、田尾、北斗、田中等鄉鎮。

10月到翌年3月露天燃燒裁罰加重

環保局長江培根指出，目前正值秋冬空氣品質擴散不易且容易累積的季節，環保局為了維護空氣品質，除了加強工廠空氣污染排放源的管制，並針對營建工地、汽機車污染排放加強稽查。

露天燃燒會排放出大量的黑煙、有害氣體及異味等空氣污染物，而且更容易造成區域性空氣品質不良、影響人體健康，所以空氣污染防制法規範，在每年十月到翌年三月露天燃燒法規加重，工商廠場原裁罰十萬元起跳會加重到十五萬元，非工商廠場違法，行為人原處一二○○至十萬元，每張裁罰金額也是一八○○元起跳，夜間及假日再加重，二七○○元起跳。

全天候360度監控 可即時通知稽查

這套AI系統自今年三月啟用以來，已查獲六六四件露天燃燒案件，與去年同期相比暴增二．五九倍，且透過與警消單位的合作，裁處一九○件，較去年同期提升一．六五倍，罰鍰金額也由去年四十五萬二三八○元提升至今年六十五萬九三四○元。稽查效率提升之餘，也大幅減少了偷燒行為，讓農忙季節的彰化空氣更清新，民眾生活品質也因此改善不少。

彰化縣環保局在溪州焚化廠121公尺高的煙囪上，裝設了全縣最高的AI煙霧探測系統，24小時360度全方位監控南彰化6個鄉鎮。（彰化縣環保局提供）

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