歲末祈福 清水岩寺贈千份錢母

2024/12/13 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕為了迎接新年到來，彰化縣社頭鄉清水岩寺將於十四日晚間舉辦「歲末點燈法會」，希望透過溫馨的點燈祈福活動，祈願國泰民安、風調雨順。清水岩寺總幹事陳慶福表示，歲末點燈晚會已舉辦逾十年，每次都免費邀請民眾來祈福，吃平安餐，今年改為贈送蛇年錢母，限量一○○○份，讓大家新年心想事成。

社頭鄉清水岩寺至今已有二九八年的歷史，主祀觀世音菩薩，也是供奉三寶佛的寺廟，是中部三大名巖；每年年中舉行中元法會，年末舉辦歲末點燈法會，不同一般廟宇，民眾報名歲末點燈法會完全不用錢，因此報名人數年年增加。

請繼續往下閱讀...

陳慶福表示，清水岩寺已經連續十年舉辦「歲末祈福點燈，消災種福田」法會，往年都在會後準備平安餐給信眾，後來因疫情後取消，改為發放新年生肖的錢母，沒想到更受歡迎，報名人數從往年約五○○人，逐漸增加到七○○人，今年預計會更多。

「一起祝福誦經，消災祈福」，陳慶福說，今年點燈法會邀請台南大能精舍湛因法師主持，希望大家聆聽開示能夠法喜充滿，法會時間預計在十四日晚間七點到九點半，民眾只要全程參與，就可以拿到一份限量的蛇年錢母，限量一千名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法