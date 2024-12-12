「員林最後秘境」 大峰巷步道優化啟用

大峰巷步道舉行竣工典禮，大家一起「開箱」走步道。（記者顏宏駿攝）

2024/12/12 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林大峰巷步道號稱「員林最後秘境」，因為這裡有幽靜的森林步道，走到步道之巔還能遠眺整個員林市，「超殺美景」令許多山友神往。其實大峰巷步道為私人土地，地主提供給民眾遊憩，為優化步道設施，參山國家風景區管理處斥資一五○○萬元，打造一九○公尺長的高架棧道，昨天舉行竣工啟用典禮。

大峰巷步道近芳草路，步道起點是「二輪車隊的會館」，這裡土地為私人所有，立委陳素月出面整合二十名地主，委由參山處進行步道優化，形成六百公尺的O形步道，途中還可以下切到一三九線，而最引人入勝的是長達一九○公尺的高架木棧道，山友猶如走在山稜線鳥瞰整個員林市，非常漂亮。

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陳素月說，很多來過的民眾都說，這裡更勝藤山步道，走在林間，不吵雜，吸收芬多精，不輸溪頭，最重要是交通方便，不用人擠人，被喻為「員林私房景點」或「員林最後秘境」。

參山處長曹忠猷說，這是中央、地方政府與民間攜手提供民眾遊憩休閒據點的成功案例，明年將會啟動第二期工程，規劃串接「十八觀音步道」建構更完整的步道系統路網。

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