佩佩豬陪過節 彰化耶誕明晚點燈

今年彰化縣耶誕試點燈，民眾用鏡頭記錄下這場如童趣般的夢幻場景。（民眾提供）

2024/12/12 05:30

場地移師縣立美術館前廣場 聖誕樹升高到10公尺

〔記者張聰秋／彰化報導〕耶誕節的腳步近了，彰化縣今年的耶誕點燈活動亮點十足，不同於往年在縣府前廣場舉行，因應縣府大樓進行耐震補強工程，今年活動地點移師縣立美術館前廣場，不僅場地換了，連聖誕樹也「升級」，樹高達十公尺，氣勢非凡，明晚六點將正式點燈，縣府邀請民眾到場感受絢麗的時光。

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更令人驚喜的是，今年的耶誕點燈活動首度結合彰化縣走春活動之一的月影燈季，邀請到家喻戶曉的國際動畫明星「粉紅豬小妹」（佩佩豬）家族助陣，四隻俏皮可愛的氣偶，分別是佩佩豬、喬治、豬媽媽和豬爸爸，圍繞在耶誕樹旁，為活動增添滿滿的童趣，也成為今年點燈儀式中，聖誕老公公外，同樣受小朋友歡迎的吸睛嘉賓。

4隻可愛氣偶助陣 增添童趣

連日來，縣府晚間試燈，燈源一開，璀璨的光源，讓人看得目不轉睛，尤其是美術館二樓屋簷上的豬爸爸和豬媽媽好比「守護者」，高高俯瞰下方的佩佩豬與喬治，讓現場充滿童話般的奇幻氛圍，白天、晚上都有民眾來此打卡拍照。

明晚點燈儀式結合月影燈季，不僅增添更多童趣，還特別邀請卡通人物佩佩豬家族加入。縣府城市暨觀光發展處表示，二○二八彰化月影燈季將於本月廿八日於八卦山大佛前舉行開燈儀式，當天YOYO家族和佩佩豬將現身與民眾互動，現場並安排了LED炫光舞表演和小男孩樂團的精彩LIVE演出，讓活動更添氣氛。

今年的月影燈季三大亮點，一是首次與手機常用的emoji表情符號合作，搭配燈光設計，將八卦山大佛風景區變身成一座充滿歡樂的「emoji樂園」。二是開幕當天限量發放二千個精美的「emoji小提燈」，讓民眾帶走專屬於燈季的回憶。三為漂亮好看的燈光秀，以大佛和夜空為背景，結合巨型emoji裝置和授權原聲音樂，呈現視覺與聽覺的震撼饗宴。

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