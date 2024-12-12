彰警打詐 11個月狂抓車手1千人

彰化縣警局長陳明君（左一）視察破獲詐團成果。（記者湯世名攝）

2024/12/12 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局昨天在破獲詐騙成果記者會中指出，彰化今年詐騙案件以假投資最多，警方共查獲詐騙集團人數一四八九人、不法所得近二億元，十一個月來逮獲的車手人數則高達一千人，其中有外籍人士以觀光名義來台，卻下海當車手牟利，享有機票、住宿免費，台幣四萬元零用錢，加上面交金額抽成一％，獲利甚豐。

北斗警分局、彰化縣刑警大隊等單位，日前在台中市沙鹿區一處民宅攻堅，一舉在跨國詐騙集團機房查獲六名成員；此外，半年來刑警大隊等單位還查獲來自越南、澳門、馬來西亞等外籍車手十一人，警方查出這些外籍車手都先由詐騙集團吸收，利用觀光名義來台後從事車手工作，僅停留五至七天即出境。

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外籍觀光客充當車手比例增多

縣警局長陳明君昨天透過打詐儀錶板指出，以每十萬人口數統計，彰化受理件數及財損數均低於全國二十二縣市平均，其中平均受理詐欺案六十二．二件，平均財損金額四一二六萬元。十一月份受理的七六五件詐欺案中，投資詐騙有二五九件、財損金額三億五五二八萬元。

刑警大隊指出，警方今年受理的詐騙案件中以假投資最多，十一個月來逮獲的車手人數高達一千人，其中年紀最大的七十四歲，最年輕的只有十六歲，且外籍人士充當車手比例有增多的趨勢，值得注意。

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