彰縣25處科技執法 10/1 起展開取締

和美鎮道周路與鹿和路六段路口科技執法，具有取締超速、闖紅燈、車未禮讓行人功能。（交通隊提供）

2024/09/30 05:30

兩個月宣導期屆滿 違規以超速達7成最多

〔記者湯世名、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣新增二十五支科技執法系統，從八月一日起宣導，將於九月三十日屆滿，縣警局交通隊統計二個月來民眾違規以超速達七成最多，其次是闖紅燈二成九，車輛不禮讓行人一％；交通隊呼籲，十月一日將正式取締，用路人應遵守交通規則，以免失了荷包又危及行車安全。

闖紅燈2成9 車未禮讓行人1％

交通隊指出，二十五支科技執法系統，取締項目都包括超速、闖紅燈，其中四支還兼具取締「車未禮讓行人」。設置地點，分別是彰化市金馬路與彰新路口、彰興路與聖安路口；員林市中山路與柳橋路口、中山路與員林大道路口；大村鄉山腳路與學府路口、中山路與美港路口；鹿港鎮彰濱五路與臨海路口；秀水鄉環河南路與雅興街口；福興鄉沿海路與麥厝街口；溪州鄉中山路與彰水路口；田尾鄉中山路與公園東路口。

和美鎮彰新路與嘉卿路口、和美鎮線東路二段五六七號前、和美鎮道周路與鹿和路口；伸港鄉中興路與興工路口；溪湖鎮員鹿路與忠溪路口、彰水路與信善街口；埔心鄉員鹿路與羅厝路口、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路二段四一六巷口；埔鹽鄉員鹿路與大新路口；田中鎮中南路與東閔路口、員集路與大安路口；二林鎮斗苑路與太平路路口、二城路六號前；芳苑鄉功湖北路與草漢路草一段路口。

福宴違停 鹿港護安宮將負擔罰鍰

此外，鹿港鎮護安宮本月廿六日歡慶吳府千歲爺聖誕千秋並舉辦平安福宴活動，不料參加活動的友廟與貴賓車輛被民眾檢舉違停，遭鹿港警方開了五十六張罰單，管委會因此做出決定並公告，只要是參加福宴違停被開單，廟方將負擔所有罰鍰，信眾無需自行負擔費用。鹿港警分局表示，五十六張罰單依法都將開罰六百元到一二○○元罰鍰。

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