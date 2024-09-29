《彰化》明年度中央總預算被退 綠委籲藍白勿卡

「東螺溪戀戀欒樹節」活動登場，彰化縣長王惠美（前排右四），立委陳素月（右一）及謝衣鳯（右五）都到場。（記者顏宏駿攝）

2024/09/29 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藍白聯手退回明年度中央政府總預算案，昨天彰化縣溪湖鎮「東螺溪戀戀欒樹節」登場，縣長王惠美及藍綠立委都到場，民進黨立委陳素月利用難得的機會呼籲藍白立委不要卡預算，讓縣政建設得以順利推動。

陳素月憂地方建設恐遭耽擱

陳素月致時表示，活動現場看到欒樹公園正在施工，這是藍綠立委齊心合力向中央爭取「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」七．六億元的經費才能到位，縣府好不容易有這筆預算，才能對東螺溪展開整治，未來沿岸將煥然一新。

她表示，很可惜中央政府明年度總預算在立法院卡關，縣內明年度很多建設將因此耽擱，為了人民的福利著想，她要拜託所有的立委和中央政府一起合作，讓總預算早日通過，讓地方的發展可以越來越好。

東螺溪改善 王惠美感謝民代促成

王惠美表示，透過立委謝衣鳯爭取七．六億元預算，「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」才得以展開，雖然過程中（溪湖鎮畜牧糞尿處理中心設置）地方有些民眾有意見和掙扎，但「對的事情就要堅持」。

謝衣鳯表示，東螺溪不只是生態候鳥的廊道，也是畜牧廢水循環利用的場域，更是智慧農業升級的示範點，未來東螺溪有豐富的自然河岸風貌，也有波光粼粼的芳苑海岸景觀，希望其他子計畫也能儘早完成工程發包作業；感謝中央與地方協力合作促成「東螺溪水環境整體改善計畫」，讓東螺溪水岸景觀得以重生。最後也希望全體縣民一起努力打造「彰化冬山河」，讓「淨零排放、能源永續」不再是天邊的彩霞，而是我們腳邊可及的瑰麗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法