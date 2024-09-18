彰化花壇文德宮 中秋請吃2千台斤豬腳

彰化花壇文德宮歡慶土地公聖誕千秋，準備二千台斤豬腳讓信眾吃平安。（記者劉曉欣攝）

2024/09/18 05:30

全國唯一官封土地公

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉文德宮奉祀的福德正神，是全國唯一「官封」的土地公，昨天歡慶聖誕千秋，準備「賜福三寶」跟信眾分享，包括二千台斤豬腳、三百五十台斤湯圓與三千二百個壽桃，讓信眾吃平安。

相傳在清道光年間，花壇當地出身的曾維楨在赴北京的科舉考試中不但榜上有名，更榮登翰林，皇帝於是冊封當地的福德正神「與翰林同格」。該廟主委李錫圭表示，昨天是中秋節，民間都會拜土地公，這有一說是土地公生日，但也有一說土地公得道昇天日。而文德宮將近廿年來，都會在中秋節的土地公壽誕，準備豬腳麵線讓民眾「吃免驚」，雖然豬肉價格一再攀高，豬腳麵線還是會繼續供應。

花壇文德宮總幹事陳榮昌指出，今年總共準備二千台斤豬腳，大約花費八萬元，出動多位志工從凌晨三點就到宮廟來煮，豬腳經費靠著信眾小額捐助，不足之處再由宮廟來補足。因為文德宮供奉的土地公有戴官帽，信眾都尊稱「福德老爺」，每年歡慶福德老爺的聖誕千秋，因此準備豬腳麵線、湯圓與壽桃等「賜福三寶」跟參拜的信徒分享平安。

縣議員李成濟昨天一早也跟立委黃秀芳、服務處主任葉繼元、鄉民代表葉尚雯到文德宮拜拜，吃豬腳麵線，李成濟說，現場連提供的平安圓都是現場手工搓，吃起來特別好吃。

花壇文德宮奉祀的土地公戴官帽，是全國唯一官封的土地公。（記者劉曉欣攝）

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