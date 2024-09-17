瓦斯爐、罐丟垃圾車 清潔隊：會害死人

2024/09/17 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又到中秋全民瘋烤肉季節，彰化縣福興鄉清潔隊員在收運垃圾時，卻碰上有年輕女子直接把卡式瓦斯爐與瓦斯罐，直接要丟垃圾車的離譜行徑，隊員嚇到大喊「這樣會害死人！」並馬上退回整袋垃圾。

清潔隊員指出，彰化縣實施垃圾分類新制、提高整車退運標準，沿線收運垃圾也加強垃圾破袋頻率，通常只要看到整包垃圾特別重，或是特別大包，或是用黑色塑膠袋、用肉眼看到垃圾分類情況，都會執行破袋檢查，如發現分類不確實，就會把整袋垃圾退給民眾，完成分類再收運。

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昨天碰到有民眾丟垃圾，竟然是整台卡式瓦斯爐，連同瓦斯罐裝在塑膠袋一起要丟垃圾車！清潔隊員表示，原本只看到黃色垃圾袋裡頭有紙餐盒，當他把整包垃圾接過來後，發現垃圾袋有點重量，仔細一看，垃圾袋底部裝的是連同瓦斯罐的卡式瓦斯爐，他當場就說：「小姐，你這樣會害死人！」並把整包垃圾退給民眾。

清潔隊員強調，卡式瓦斯爐與瓦斯罐都是要進行回收，回收前應該確認已經使用完畢，並獨立打包，標示「內有高壓瓶」警語，再交給資源回收車，才能確保收運垃圾的清潔隊員安全。福興鄉長蔣煙燈表示，已透過社區與社團烤肉場合，再次加強宣導垃圾分類的原則，尤其是瓦斯罐、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等高壓瓶罐，請民眾務必要做好回收。

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