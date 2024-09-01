彰縣畜牧糞尿中心說明會 溪湖自救會抗議

彰縣畜牧糞尿處理中心說明會，「溪湖反豬屎自救會」抗議。（記者顏宏駿攝）

2024/09/01 05:30

整治東螺溪關鍵為解決畜牧廢水 縣府：將再溝通

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府為解決豬糞尿問題，計劃在溪湖鎮東螺溪旁國有地興建「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，遭當地民眾組成「溪湖反豬屎自救會」抗爭，縣府昨在溪湖公所召開說明會，現場引發警民衝突。居民強調會抗爭到底；縣府表示，整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，將持續溝通說明。

里長：西勢里95％居民反對設置

昨天說明會由農業處代理處長蕭麗玲主持，現場來了三百多位反對居民，會議一開始，當地西勢里長蔡福助即搶佔麥克風發，接續發言者以反對興建居多數，偶有幾名表達支持者均被哄下台。蔡福助表示，西勢里有九十五％居民反對設置豬糞尿處理中心，此為地方共識，不解縣府為何執意推動？

養豬協會：透過科技糞尿變資源

彰化養豬協會總幹事涂孟妤指出，豬糞尿可變成資源再利用，不會產生惡臭和污水，政府願意投入三．四億元經費興建處理中心，養豬業期盼從這個點開始，可以和鄰里共榮共存，也讓彰化的養豬業可以轉型。出席的縣議員吳韋達說，他在歐洲工作和留學時，德國就有上萬間類似的糞尿處理中心，透過科技，確實可以達到無臭味。

蕭麗玲強調，為改善東螺溪流域環境，其中整治畜牧廢水為首要目標，經評估比較東螺溪沿岸幾處公有地，目前以顯光段國有地最為適宜，該預定地屬於國有財產署土地，鄰近溪湖鎮垃圾處理場，遠離溪湖鎮人口稠密地，以適合管線串接收集的畜牧場為優先，且全廠規劃為密閉式設施，無臭味逸散疑慮，而且只收集方圓三公里畜牧場污水，並以管線輸運。

縣府表示，整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，為地方永續發展，創造畜牧產業與環保觀光雙贏的契機，縣府責無旁貸，將持續與民眾溝通說明。

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