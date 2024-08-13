溪湖設豬糞處理中心 彰縣府：評估階段

反對豬糞處理中心蓋在彰化縣溪湖鎮西勢里，數百民眾到縣府抗爭，最後由縣府參議馬英傑收下陳情書，抗爭民眾才離去。（記者劉曉欣攝）

2024/08/13 05:30

自救會成員縣府廣場抗議 批王惠美公然欺騙 爆發警民衝突

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣第一座處理豬糞處理中心將設在溪湖鎮，引起當地民眾不滿並組成自救會，昨天有上百人到縣府廣場抗議，抨擊縣長王惠美言而無信、公然欺騙，並發生嚴重推擠，爆發警民衝突。縣府指出，上個月所做的民調，問卷調查有六六三人，其中有六四○人認同支持興建，佔九六．五％同意，全案目前正在辦理可行性評估階段。

縣府：民調663人 640人支持興建

溪湖鎮西勢里長蔡福助表示，去年八月到縣政府大門口抗議遞交陳情書，後來也收到縣府公文，強調只要西勢里未取得共識前，不會貿然設置。如今才隔了一年，就傳出地點選好了，而且在八月底就要辦公聽會。溪湖鎮旅遊休閒文創產業發展協會理事長詹俊傑指出，豬糞中心將處理方圓三公里的豬糞尿，所產生的沼氣都會對環境造成影響與公共安全的疑慮。

公文曾強調獲共識前 不設置

昨天縣議員陳玉姬、張春洋及前彰化市長邱建富都有到場關心，縣府派出農業處副處長蕭麗玲、參議馬英傑與自救會溝通，但自救會求見王惠美對談未果，憤而拉開警方所架設的警示牌，警民爆發肢體衝突，還有人丟擲水瓶，在警方舉牌後才壓制場面。

縣府農業處指出，今年七月進行問卷調查，有超過九成的人都支持興建，問卷調查對象是觀摩其他處理場的民眾，其中有十三人來自西勢里。整治東螺溪的關鍵在於解決畜牧廢水，一直以來都有在傾聽民意，目前溪湖處理場選址在西勢里顯光段國有地，由小品蝸牛公司負責人詹俊傑承租，而日前詹俊捷以宣傳車，散播處理中心將收置並處理全彰化縣豬糞尿水的錯誤訊息，農業處已正式提告。

時隔一年 傳出地點已選好

詹俊傑則強調，縣府說法一變再變，先是說只收溪湖鎮，後來就改為方圓三公里，希望縣府能夠一次說清楚。而縣府所拿出的民調數字，西勢里只有十三人，根本無法真實反應里民的心聲，西勢里有提交一六七戶的反對連署書，對於縣府的民調也深表懷疑。

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