麟洋配奪冠 順澤宮贈「台灣No.1」冠軍帽

慶祝王齊麟、李洋，在巴黎奧運羽球男雙決賽奪下金牌，埔鹽順澤宮特別製作「台灣No.1」冠軍帽2000頂，免費發放。（截圖自順澤宮網站）

2024/08/09 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣羽球好手王齊麟、李洋在奧運奪金，彰化縣埔鹽順澤宮為參與分享這份喜悅與榮耀，特別製作「台灣No.1」冠軍帽二千頂，從本月十日至十三日上午九點開始發放，每天只發五百頂，發完為止。另外，永靖成美文化園迎接紫薇花季，推出名字裡有「麟、洋」任一個字的民眾，就能享免費入園優惠，活動到八月卅一日止。

二○二○年東京奧運，王齊麟、李洋為台灣奪下首面羽球男雙金牌，時隔四年，今年兩人再度攜手在巴黎奧運稱霸，並打破魔咒，創下二連霸記錄。

比賽期間不少人幫忙集氣，曾一起獲選全國十大青年的消防科技研發技士宋明哲，更在網路PO出有兩人簽名的「埔鹽順澤宮」冠軍帽祈福。

10日至13日每天發放500頂

順澤宮昨日臉書貼文表示，每個「奪冠」的背後絕非偶然或運氣，而是認真打拚與堅持的結果，每一位選手都是台灣的英雄，感謝大家為台灣加油。

順澤宮表示，希望與大家共同分享這份喜悅與榮耀，廟方自籌經費跟設計，推出麟洋配打羽球跟台灣元素的「台灣No.1」冠軍帽二千頂，預計從十日至十三日一連四日，每日上午九點起發放冠軍帽五百頂，發完為止。

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