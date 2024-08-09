彰化首辦「爌肉飯節」 秘密客選50家

彰化市謝家爌肉飯進駐永樂商圈，吸引許多食客。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/08/09 05:30

全縣店家都可報名與推薦 若未達50家也有篩選機制

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年將首次舉辦「彰化爌肉飯節」，先從店家報名與民眾推薦名單中，派出「秘密客」遴選出五十家，但此方法遭民眾質疑，認為遴選五十家形同「保送」，且遴選資格以有店面的為主，部份知名老攤將被排除在外。縣府則強調，如果報名未達五十家，將會有篩選機制，不會全數錄取。

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發掘在地美食 行銷全台灣

縣府城觀處指出，彰化小吃以肉圓及爌肉飯最為知名，吸引著不少民眾的味蕾，甚至有人當成三餐來食用。這次報名與推薦範圍是全縣各鄉鎮市的爌肉飯店家，希望能夠發掘「隱藏版」的在地美味，將作成爌肉飯的美食地圖，把彰化的爌肉飯行銷到全台灣。

防爭議 獲選店家不會排名

縣府城觀處強調，這次活動設定為「有固定店面」的爌肉飯業者，主要是考量如果是攤位的話，可能出攤時間不固定，如果要推薦給外地遊客，會造成不方便。另外，初期遴選仍以有店面的為主，至於是否納入爌肉飯老攤的推薦名單？將會與參與遴選的秘密客再進一步討論細節。

城觀處表示，「彰化爌肉飯節」將由秘密客遴選出五十家，至於秘密客的人選為何？將由縣府決定，如果報名未達五十家，將會有篩選機制，不會全數錄取，至於最後所遴選出來的店家，也不會進行排名，以免造成爭議。

民眾認未納老攤 相當可惜

針對縣府的作法，有民眾並不認同！民眾指出，「彰化爌肉飯節」遴選資格以有店面的為主，排除了「攤車」部分，實在相當可惜，而攤車都是在固定的地點出攤，而不少老攤更是在地人共同回憶。也有民眾表示，希望縣府透過活動行銷爌肉飯，也同步輔導業者，提升用餐的環境品質，讓彰化爌肉飯打出全國知名度，未來也能代表台灣的美食意象，有朝一日像珍珠奶茶一樣，成為全世界都知道的台灣美食。

彰化市阿泉爌肉飯有80多年歷史，深受饕客喜愛。（圖取自阿泉爌肉飯）

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