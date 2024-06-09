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大村推廣葡萄 持票根免費兌換秒殺

彰化縣每2年舉辦一次露天葡萄評鑑競賽，今年「葡萄王」由大村農會賴錤（左4）賢奪下。（記者陳冠備攝）

彰化縣每2年舉辦一次露天葡萄評鑑競賽，今年「葡萄王」由大村農會賴錤（左4）賢奪下。（記者陳冠備攝）

2024/06/09 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕夏天正是巨峰葡萄的產季，彰化縣政府與大村鄉農會於台中區農業改良場舉辦「彰化縣露天葡萄評鑑」競賽，吸引七十五組果農參加評鑑，昨日在大村火車站舉行農特產推廣活動，並推出搭乘火車來大村鄉，就可以用票根換取葡萄活動，果然吸引不少民眾搭火車兌換葡萄。

露天葡萄評鑑 賴錤賢奪葡萄王

彰化縣巨峰葡萄種植面積約一千一百公頃，佔全國巨峰葡萄將近一半，不過彰化縣葡萄種植區分露天及溫室兩種栽培方式，且產季有所差異，因此每年葡萄評鑑採露天及溫室葡萄輪流進行，今年輪到露天葡萄夏果評鑑，總共有來自全縣九鄉鎮市、七十五組果農參加評鑑，最後由大村農會賴錤賢奪下「葡萄王」。

大村鄉農會也把握端午連假首日，在大村火車站後站廣場辦理「大村鄉葡萄產業推廣行銷暨食農教育採果體驗活動」，為吸引民眾前來，推出搭火車到大村鄉，只要憑票根就可免費兌換一盒葡萄（約五○○克）活動，結果供不應求，五○○盒瞬間被秒殺，大村農會趕緊加碼到七○○盒，讓觀光民眾滿載而歸。

全台每兩顆葡萄即有一顆來自彰化！彰化縣長王惠美昨日前往活動會場，頒發巨峰葡萄評鑑競賽前三名及百大青農，她表示，彰化是葡萄的故鄉，每年五月至八月是巨峰葡萄成熟時，其中大村露天葡萄Q彈有勁，好吃又甜。

6月是葡萄產季，彰化縣大村鄉舉辦推廣活動，民眾搭乘火車到大村，憑票根就送葡萄，吸引不少民眾參加活動。（記者陳冠備攝）

6月是葡萄產季，彰化縣大村鄉舉辦推廣活動，民眾搭乘火車到大村，憑票根就送葡萄，吸引不少民眾參加活動。（記者陳冠備攝）

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