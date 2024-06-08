爭取AI產業 二林中科消防分隊成立

彰化縣府成立「二林中科消防分隊」，並派具有化學災害搶救能力及器材使用的消防人員進駐。（記者陳冠備攝）

2024/06/08 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕輝達執行長黃仁勳來台颳起AI旋風，各縣市競相邀請AI產業投資，彰化縣長王惠美指出，彰化有豐富的太陽能跟綠能，二林中科及二林精密園區會是AI產業很好的落腳處。除此，彰化縣政府也超前部署，昨日成立二林中科消防分隊，並派具有化學災害搶救能力及器材使用的消防人員進駐。

爭取補助及自籌逾5000萬建置

二林中科園區目前有卅七家公司進駐，包括矽品、合晶等廠商開始陸續建廠，彰縣府考量未來防災救災的能量，向消防署爭取二○○○萬補助，並自籌三四○五萬元，興建彰化消防局第四大隊「二林中科分隊」，昨日落成啟用，縣長王惠美、內政部消防署副署長簡萬瑤、中科學園區管理局長許茂新等人與會。

王惠美表示，「二林中科分隊」進駐的是科學園區，救災的方法就會與過去有些不同，所以需要超前部署，也隨著AI科技的發展，向中央數位發展部提出「AI精準消防—防災影像辨識預警」計畫， 盼未來結合AI科技災防搶救。

超前部署 結合AI災防搶救

是否希望輝達落腳在彰化？王惠美表示，彰化縣政府絕對非常努力爭取投資，主因是彰化本身基礎工業非常扎實，尤其彰化有全台灣七成以上風電發展，太陽能產業更是高居全台第二，若AI產業來投資，彰化會是很好落腳地方。

許茂新表示，二林中科園區目前受到低耗水、低耗能限制，半導體、光電及面板產業都音高耗水無法進駐，所以台積電、友達沒有辦法在這裡設廠，不過還是有很多符合資格廠商有興趣，中科管理局近日將在員林市舉辦招商說明會。

王惠美說，目前二林中科及二林精密園區，是現今全台最快能提供大廠建廠施做的場域，未來也希望相關環評能在縣籍立委的協助下，找出最好的方案，讓更多國際廠商進來投資。

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