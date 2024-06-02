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拳擊獎金助家計 何姍頤獲總統教育獎

彰化縣成功高中國中部三年級學生何姍頤（右）突破逆境，苦練拳擊。（何姍頤提供）

彰化縣成功高中國中部三年級學生何姍頤（右）突破逆境，苦練拳擊。（何姍頤提供）

2024/06/02 05:30

父親驟逝克服困境 今年全中運奪金

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣成功高中國中部三年級學生何姍頤家庭貧困，因得知若是參加比賽得第一名，就會有獎金，因此她加入拳擊隊，今年拿到全中運拳擊金牌，更因其勤能補拙、突破逆境的精神，獲得二○二四年「總統教育獎」肯定。彰化家扶中心昨日舉行「家扶運動小將」表揚典禮，何姍頤一家人都來力挺，她當場把一萬二千元獎勵金交給媽媽。

獲家扶表揚 獎勵金交給媽媽

何姍頤在家中排行老二，家中經濟由爸爸在工廠當作業員支撐，喜愛運動的她為了幫忙分擔家計，就讀國中時加入拳擊隊，希望藉由比賽奪牌拿獎金，但她第一年成績掛零，一毛獎金都沒有，她沒放棄，反而加倍練習，連假日也到學校報到，到了國二拿到全中運拳擊國女組第六量級銅牌，今年五月她又拿到該量組金牌。

遺憾的是，原本是家中經濟支柱的父親，在去年底因車禍驟逝，何姍頤必須分擔照顧兩名年幼弟妹等家務，她仍克服困境，拿下夢想中的金牌，並獲得二○二四年總統教育獎殊榮，昨日典禮上她帶著金牌出席，將榮耀獻給天上的父親，並把彰化家扶中心頒發獎勵金交給媽媽。

何姍頤說，因為聽朋友說，比賽得第一名就有獎金，因此很認真練習，到了國二終於得到名次也拿到獎金，她認為「堅持下去才能看到未來，沒堅持就沒未來。」這次又獲總統教育獎，得到的獎金（國中組十五萬）也會交給媽媽，希望能減輕媽媽經濟負擔。

何姍頤今年拿到全中運拳擊金牌，也獲得總統教育獎肯定。（記者陳冠備攝）

何姍頤今年拿到全中運拳擊金牌，也獲得總統教育獎肯定。（記者陳冠備攝）

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