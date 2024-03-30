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和美「六條通」槽化線 擬縮小範圍

彰化和美六條通因為超大槽化線引發爭議，縣府將縮小槽化線範圍，並增設綠底人行道。（記者劉曉欣攝）

彰化和美六條通因為超大槽化線引發爭議，縣府將縮小槽化線範圍，並增設綠底人行道。（記者劉曉欣攝）

2024/03/30 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮鬧區「六條通」路口設計了超大槽化線，從去年底劃設以來，地方爭論不休，縣府昨天辦理會勘，提出縮小槽化線區域、增設標線型綠底人行道等修正方案，民眾則抱怨超大槽化線是罰單「地雷區」，連店家也無法進出。

縣府會勘 提增設綠底人行道

和美超大槽化線劃設在和美鎮黃金地段的「六條通」，為彰美路、美寮路、和頭路與中山路的多叉路口，劃設以來就話題不斷、罵聲連連，昨天縣府交通處邀集國土管理署、鎮公所、警方與各級民代一起會勘，共同討論修正方案。

交通處指出，修正方案主要就是縮小彰美路五段轉入美寮路二段的槽化線區域，並在彰美路、美寮路與和頭路之間的槽化線，增設標線型綠底人行道，彰美路五段與美寮路的斑馬線退縮，以及彰美路五段三八六巷路口雙黃線磨除，讓行人與汽機車穿越馬路更加安全。

不過，多位縣議員與民眾都強調，超大槽化線讓機車要轉彎的弧度太大，汽車轉彎也很容易壓到雙黃線與機車停等區，根本就是罰單的地雷，尤其是槽化線一帶的店家，顧客無法臨停，店家也出入不便。交通處指出，路口十公尺範圍內，即使未劃設紅線或槽化線，本來就不能停車或是臨時停車，因此會加以調整，原則會兼顧店家的進出需求及交通安全。

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