彰縣3省道38路口 開放機車左轉

彰化市中山路二段與華山路口，「機慢車兩段左轉」標誌已拆除，開放機車直接左轉，待轉區格子仍保留。（記者張聰秋攝）

2024/01/27 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段管轄彰化縣省道，即日起開放台一線、台十九線、台十七線共三十八個路口可直接左轉。騎士可依紅綠燈號誌有無懸掛「機慢車兩段左轉」標誌判斷，若未懸掛該標誌，可選擇直接左轉，也可由待轉區左轉。

拆除機慢車兩段左轉標誌

工務段表示，取消機車兩段左轉的路段主要位在彰化市區的台一線中山路、台十九線彰水路（彰化市及秀水鄉）、台十七線芳苑鄉路面重鋪路段，後續將逐步開放台十四線彰南路，目前工務段已拆除紅綠燈號誌桿上的「機慢車兩段左轉」標誌。塗掉車道內側「禁行機車」字樣，僅留待轉區格，騎士可依騎乘習慣和當時車況，機動選擇直接左轉，也可先騎到待轉區再通行。

工務段強調，局部取消兩段左轉，路口沒有掛強制兩段左轉標誌，機車可直接與汽車車流一起左轉，有掛標誌牌面仍要兩段左轉。工務段說，顧及車況和交通複雜度，選擇彈性開放。

後續將開放台14線彰南路

記者實地走訪彰化市取消兩段左轉路段，從中山路二段國泰人壽彰化服務中心到中山路二段與曉陽路口玉山銀行，八○○公尺、十一處紅綠燈，其中三處取消強制兩段左轉，大部分騎士還是會到待轉區停等。

在縣府上班的王小姐說，中山路車流太多，紅綠燈間距不長，前一個路口強制兩段左轉，下個路口可以直接左轉也可待轉，太複雜了會錯亂，乾脆都兩段左轉。

去年下半年起，縣府交通處取消五條縣道強制機車兩段式左轉，員林大道、萬年路、柳橋路、彰美路、彰鹿路，同樣拆掉「機慢車兩段左轉」標誌或藍色圓圈指示機車二段左轉的標誌，保留待轉區。

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