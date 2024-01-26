南瑤宮整修 「除夕路跑迎頭香」取消二年

2024/01/26 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕知名的彰化南瑤宮進行第一期修復工程，為期長達二年，為方便信徒參拜，目前在廟前廣場搭建臨時行宮，且取消「除夕路跑迎頭香」活動。市長林世賢說，在工程期間安全第一，不會辦相關活動，等竣工再恢復。

工程期間 搭建臨時行宮方便參拜

南瑤宮修復工程分為兩期，第一期工程經費六五○○餘萬元，預計兩年完工，工程項目包括主結構補強和木作、屋面、地坪等修復，目的是為保存南瑤宮的歷史價值和文化特色，並提升廟宇安全性和功能性。彩繪列為二期修復工程，依一般文資審查時程及工程招標作業進度估算，彩繪修復從規劃設計到施工完成，須費時三至四年。

由於南瑤宮香火鼎盛，管理單位彰化市公所從二○一一年開始舉辦「插頭香祈福」，吸引大批民眾，後又改名為「路跑迎頭香」活動，從指定地點跑回南瑤宮，比速度和體力拿獎金，二○二二年由於疫情嚴重停辦一年，在疫情較為緩和後恢復路跑。

林世賢說，南瑤宮目前整修中，施工期間用臨時行宮讓友宮、信眾參香祭拜，參拜路線由中山路旁牌樓進入，參拜後由旁側出口或牌樓離開，臨時行宮所在之處就是廟前廣場，已無適當的空間可再舉辦路跑，迎頭香活動只好取消。

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