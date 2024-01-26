彰市春節敬老金 6000元已入帳

彰化市公所發給70歲以上長輩每人6000元春節敬老禮金。（記者張聰秋攝）

2024/01/26 05:30

2.9萬人受惠 有二成七長者要領現金 警方全程護送發放

〔記者張聰秋／彰化報導〕為落實老人社會福利政策，彰化市公所在年前完成發放，總金額高達一億七四四三萬八○○○元，並於本月廿三日完成轉帳企業，昨天則是進行現場發送。市公所表示，今年符合資格的長輩共計二萬九○七三人受惠，人人都提前領到「祥龍獻瑞」的大紅包。

年前完成發放 總金額超過1.74億

一九九七年起，彰化市公所每年都會發放春節敬老禮金，今年受惠人數與金額雙雙刷新廿七年新高，總額為一億七四四三萬八○○○元，近七成三以轉帳方式，二成七（八○○七人）依然要領現金，現鈔總額四八○○多萬元，運鈔、點鈔警方全程護送，過程平順。

市公所指出，從一九九七年開始發放七十歲以上長者春節敬老金，每人五○○○元，二○一○年調增為六○○○元，二○一三年改採浮動機制，如市庫自有財源超過十億元就發六○○○元，低於十億元以下發五○○○元，二○一五年，市公所向代表會提案修正通過，只要市庫達到九億六○○○元就發放六○○○元，修改政策持續至今。

市長林世賢表示，他任內連續五年，每年市庫財政都超過九億六○○○萬元，來自縣府統籌分配稅、土地稅、房屋稅、遺產稅、行政規費等稅課相關收入，再加上路邊停車、停車場收費、納骨塔與殯儀館，還有綠能發電，未來還有中友百貨彰化館開發收入可期，以及彰化生命園區開發案，這些建設保守保計能為市庫帶來源源不絕的現金流，不過，生命園區須尊重地方居民的意見，市公所會繼續再跟市民溝通協調。

彰化市公所發給70歲以上長輩每人6000元春節敬老禮金，工作人員集結在彰化生活藝文館進行點鈔和裝鈔，昨天現場發送完成。（記者張聰秋攝）

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