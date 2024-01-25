彰市扇形車庫停車場啟用 試營運免費

榮獲國家卓越建設金質獎殊榮的扇形車庫停車場，昨天舉行啟用典禮。（記者湯世名攝）

2024/01/25 05:30

前瞻補助1.1億 提供295個汽車、525個機車位

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市後火車站停車空間不足，經常造成機車違規停放及汽車無處可停之亂象，致使整體環境雜亂，經彰化市公所與縣府爭取「前瞻計畫」補助，執行新建「扇形車庫停車場」計劃，興建完善的立體停車場，並於昨天啟用。市公所表示，即日起至三十一日試營運期間暫時免收費，二月一日起正式收費，可望解決彰化火車站周邊停車位不足的問題。

2月起 汽、機車每小時30元、10元

在昨天的啟用典禮上，彰化市長林世賢首先感謝中央與縣府挹注相關經費，並強調這是繼彰化中友百貨公司之後，又一縣市合作的成功案例。縣長王惠美則表示，縣府向交通部爭取到五座停車場，其中就有三座位在彰化市，緊接著扇形車庫停車場啟用後，延平地下停車場也即將落成。

充電車位每小時加收20元 無上限

「扇形車庫停車場」工程的總工程經費為三億七千多萬元，由中央補助一億一六七一餘萬元，市公所與縣府自籌二億五四九五餘萬元；興建樓層共地下一層、地上四層，可停放的車位為二九五席汽車、五二五席的機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位。

此一工程自二○二一年三月開工，去年七月竣工，十二月間先後取得使用執照、停車場登記證，歷經三年不只改善停車問題，連整個環境都煥然一新。

小型車月租方案 擇期公布及登記

市公所表示，扇形車庫停車場收費費率為小型車每小時三十元（當日上限一八○元），停放電動汽車充電專用位每小時加收二十元，無每日上限（不論是否有充電），而機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時十元（當日上限四十元），至於不少關心的小型車月租方案，將於開放停車後一段時間公布及登記。

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