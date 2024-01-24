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彰化春節搭計程車 加收50元

過年期間搭小黃，按表計費，加收50元。（記者張聰秋攝）

過年期間搭小黃，按表計費，加收50元。（記者張聰秋攝）

2024/01/24 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕快過年了，彰化縣昨公布春節計程車費率，每一車次基本費率一三五元、夜間時段一五五元，實施時間從二月八日小年夜至十四日年初五，共計七天，縣府提醒，收費比平常貴，搭乘前就要有認知，減少消費糾紛。

實施時間2月8日至14日

縣府昨公告春節小黃費率，實施時間小年夜凌晨○時至年初五廿四時，按表收費起跳價八十五元（一．二五公里）再加收五十元、續程每二○○公尺加收五元。延滯計時時速五公里以下累計六十秒加收五元。夜間十一時至翌晨六時為夜間加成時段，每趟次加收廿元。 換言之，白天搭乘一上車基本消費就是一三五元、夜間一五五元。

交通處表示，彰化縣今年春節搭小黃費率跟台中市相同，實施時間則不同，彰化縣二月八日開始實施，台中市二月五日就啟動，這點請民眾留意。

彰化縣計程車客運服務業登記營業共一一九二台，不含兼營計程車與個人計程車，今年一月一日起，基於中彰投共同生活圈，讓彰化與台中費率一致，把調整前起跳二．一公里一○○元、續程每二○○公尺加收五元、延滯計時車速每小時五公里以下，累計每兩分鐘加收五元，夜間加收廿元和春節加收一○○元，調整後一．二五公里八十五元，每二○○公尺加收五元，延滯計時累計每六○秒加收五元，夜間加收廿元，春節加收五十元。

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