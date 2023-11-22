立委選舉》彰化綠營「秀秀連線」 聯合登記拚連任

民進黨提名彰縣立委參選人第一選區陳秀寳（前左四）、第二選區黃秀芳（前右四）共組「秀秀連線」，在支持者陪同下，聯合登記爭取連任。（記者張聰秋攝）

2023/11/22 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨提名的彰化縣第一選區立委參選人陳秀寳、第二選區黃秀芳組成「秀秀連線」，昨天聯合登記參選尋求連任。二人和醫藥界、教育文化界及黨公職等支持者，在彰化縣選委會廣場高喊「挺彰化繼續拚」、「延續真心、為您打拚」、「秀秀連線、幸福無限」等口號，展現支持二人連任的決心。

黃秀芳、陳秀寳 醫藥、文教界力挺

爭取三連霸的立委黃秀芳表示，她從基層的助理做起，一路到國會立委，長期受到鄉親的支持，在兩屆的立委任內，她一直都在衛環委員會，守護鄉親的健康，還有很多事情尚未完成，未來還很需要她繼續在立法院為鄉親爭取福祉。

她所爭取的地方建設，包括大埔截水溝道路拓寬、第一座社會住宅「學士安居」、彰化車站後站立體停車場、彰化市延平公園地下停車場等，都已陸續動工，未來將繼續秉持專職民代、清白從政的精神，絕不包工程、不做生意，繼續為鄉親打拚。

陳秀寳說，過去四年她雖然是立法院新人，但在跨區交通改善、城鄉教育改善、守護農民權益、文化價值傳承等服務，都沒有辜負選民，秉持真心打拚，懇請支持讓她繼續為彰化服務，並呼籲支持總統、副總統參選人賴蕭配，帶領台灣繼續向前走。

藍營楊曜聰 成立反賄選抓鬼大隊

此外，國民黨彰化縣第二選區立委參選人楊曜聰，昨在律師與彰化縣退休警察人員協會見證下，成立「反賄選抓鬼大隊」，提供一百萬元檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉賄選。楊曜聰說，只要民眾提供賄選情事，案件經法院判決確定就發獎金。

2024立委選舉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法