彰化》首長換人落款改名 北斗鎮長：非特例

北斗鎮公所辦公大樓鎮長楊麗香（上圖）落款，近日易名為現任鎮長顏宏霖（下圖）。（民眾提供）

2023/11/21 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮公所辦公大樓最近把牆面銘牌「鎮長楊麗香」的落款，易名為「鎮長顏宏霖」，許多鎮民不滿認為該辦公大樓是前鎮長楊麗香爭取上億經費所蓋，雖然這次楊競選失利，但功勞不可抹煞。北斗鎮長顏宏霖則表示，只是根據現況修改，並沒抹煞前鎮長功績，未來他卸任也會主動換掉。

北斗鎮公所新辦公大樓在二○一七年落成啟用，由時任鎮長楊麗香向中央爭取六六五二萬元、縣府三千萬元，另鎮公所自籌三○四八萬元所蓋，大樓右側牆面跟大門兩側上方均有「北斗鎮公所鎮長楊麗香」題字，二○一八、二○二二年鎮長李玄在（楊麗香夫婿）上任，未更改其落款，今年八月顏宏霖參加鎮長補選並當選，但不到三個月，就把大門兩側上方落款更改為「鎮長顏宏霖」。

張姓鎮民指出，顏宏霖補選當選後，將鎮內公共告示牌署名從北斗鎮長「某某某」改為「北斗鎮全體鎮民」，當時就引發議論，公所回覆「去除鎮長題字陋習，是顏宏霖參選的重要政見」等語，講得冠冕堂皇，結果也是說一套做一套。

顏宏霖說，北斗鎮公所辦公大樓有三處鎮長落款，更改兩處是位置較低，靠近大門的兩處，但位置較高的「鎮長楊麗香」落款仍保留，讓民眾遠遠就看得到，並未抹煞前鎮長功績。有不少鄉鎮等機關更換首長，其辦公大樓銘牌也會更改現任首長名字的落款，他並非特例。

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