《彰化》陳素月競總開張 蘇貞昌批藍白唱衰台灣

彰縣立委參選人陳素月（左二）成立競選總部，前行政院長蘇貞昌（左三）到場力挺。（記者顏宏駿攝）

2023/11/19 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨立法委員參選人陳素月昨天在彰化縣員林市成立競選總部，現場湧入逾五千名支持者，前行政院長蘇貞昌到場站台說，藍白只會唱衰台灣，但過去八年，台灣在民進黨的執政下脫胎換骨。陳素月則痛批藍白陣營不求上進，只等政治分贓，人民看得都厭煩，反觀民進黨政府，面對中國侵擾，堅定守護台灣的主權及民主自由，懇請大家明年一月十三日繼續支持台灣隊。

蘇貞昌指出，因為國會過半，民進黨政策一項接一項推出，不僅成功抵抗武漢肺炎守護台灣，把非洲豬瘟拒於門外，守護彰化肉圓，台灣GDP更是成長超過六兆元，遠超出全球平均，總決算剩餘連續四年突破一千億元，台商回流投資也已經超過兩兆元，國家高稅收，政府普發現金，全民共享。各種數據都顯示台灣經濟愈來愈好，推動更多建設，像是編列前瞻基礎設施預算、長照經費增長十三倍、推動中小學班班有冷氣、三百億元擴大租金補貼、高中大學生學雜費減免、零到六歲國家養、育兒津貼加倍等，台灣隊絕對是值得信賴的執政第一品牌。

競選連任的陳素月說，她上任立委以來秉持專業問政、用心服務的精神，恪守職責為民發聲，不分黨派為彰化服務，對於彰化各項建設與政策的經費也都是不遺餘力全力爭取。支持陳素月、也繼續支持台灣隊，讓賴清德當選、國會過半，讓她在中央和台灣隊一起合作，讓彰化縣能夠更蓬勃發展。

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