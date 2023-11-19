《彰化》修繕近尾聲 八卦山牌樓亮麗重現

彰化人的共同記憶—八卦山牌樓修繕工程本月底即將完工，廠商拆除施工鷹架、防塵網後，牌樓以嶄新的面貌亮相。（記者張聰秋攝）

2023/11/19 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化人共同記憶、文化精神地標的八卦山牌樓修繕工程，歷經五個多月施工進入尾聲，昨拆除施工鷹架與防塵網，原本好比「烏紗帽」的鷹架消失後，牌樓以嶄新、亮麗的新面貌亮相，與藍天白雲相互輝映。

廠商昨天凌晨拆除鷹架，牌樓不僅重見天日，更以煥然一新的面貌呈現，讓人眼睛為之一亮。不少民眾說，八卦山牌樓是八卦山大佛風景區的入口門戶，門面變漂亮，給人好印象，牌樓往八卦山方向走上去就是大佛，今年大佛也剛完成修繕，兩大精神地標先後換新裝，堪稱地方盛事。

大佛風景區入口門戶換新裝

文化局表示，八卦山牌樓由當年的進馨汽水有限公司（黑松股份有限公司前身）獻建，於一九六四年四月竣工，作為引導遊客進入大佛風景區的入口意象。牌樓採用北方宮殿式建築風格，以鋼筋水泥工法，依道路尺度構成三間四柱的格局，朱紅的樓柱撐起三面往天際揚起的琉璃屋瓦，兩側垂脊交叉設置正吻神獸，以佛教聖獸大象造形的斗拱，呼應八卦山大佛，有其歷史文化價值。

文化局指出，黑松公司贊助縣府三百萬元修繕，縣府自籌一三五萬元，目前只剩牌樓支撐柱部分油漆尚未完成，希望趕在年底前驗收。

6月開工預計本月24日完工

坐落於彰化市中山路二段與東民街口的八卦山牌樓，因年代久遠，風吹日曬，牌樓彩繪漆面剝落褪色、屋瓦破舊，由黑松公司和縣府共同出資，修繕牌樓主體建築及屋瓦仿作、裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備改善等，今年六月開工，預計本月廿四日完工。

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