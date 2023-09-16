3000元電動噴霧器 員林農民免費領

這台電動噴霧器市價3000元，員林農民透過補助獲得。（記者顏宏駿攝）

2023/09/16 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕農村人口老化，彰化縣員林市公所為了讓農民省工，每年編列預算補助農民購置小型動力農機，昨天在員林公園舉辦農機驗收，許多農民不花半毛錢就能領到價值三千元的電動噴霧器，這項「福利大放送」送到農民心坎裡，直呼「像中樂透」。

每戶2年可申請一次 今年開辦第10年

員林市長游振雄表示，公所每年編列預算開辦小型農機補助，今年已邁入第十年，每年開放申請前詢問都很熱烈。公所持續體恤農民、減輕農民經濟負擔，只要是設籍員林市的農民以戶為單位，每兩年一次小型農機每台最高補助三千元，今年共計補助二百台農機，補助金額達六十萬元。

這項福利措施最高補助金額為三千元，以戶為單位，每兩年可申請一次，公所事前列出補助的項目，包括中小型耕機、動力噴霧機、動力割草機、鏈鋸等小型動力農機，今年共有二百位農民受惠，約有七成購買動力噴霧器。

謝姓農民說，家裡的鐵桶噴霧器太重，市面上的電動噴霧器一部至少要三千元，透過公所補助，農民等於免費擁有三千元的噴霧機。

游振雄說，國內農業屬小農經營模式，作物栽培種類繁多及種植面積小，農友對農機需求的機種也多樣化，為提升競爭力與效率，訴求輕便、功能強大的小型農機推陳出新，以達到「省力」、「省時」、「省工」三省的效果。

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