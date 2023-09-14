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解決彰南路違停 研議排水溝蓋停車場

為解決彰化市東區彰南路無路外停車場，當地里長透過民代向縣府爭取大竹排水溝加蓋停車場 。（記者張聰秋攝）

為解決彰化市東區彰南路無路外停車場，當地里長透過民代向縣府爭取大竹排水溝加蓋停車場 。（記者張聰秋攝）

2023/09/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市東區彰南路違規停車嚴重，缺乏公有的路外停車場，里長、民代研議排水溝加蓋停車場解決。縣府昨實地到大竹排水溝北端會勘，發現有土地轉移、防洪標準與清淤方式等難題，但已初步達成共識，將會完成停車場規劃示意圖，但最後是否能做成？還要加以評估。

彰化市東區是非都市計畫區域內的土地，欠缺完整規劃，其中，彰南路一、二段約三公里距離，沒有停車格也無公有路外停車場，當地里長向縣議員楊子賢爭取，希望在大竹排水溝南北端各一○○公尺處加蓋停車場，以解決停車問題。

竹中里長何則諭表示，這對在地居民是很重要的公共設施，希望加快進度。楊子賢表示，彰南路缺乏公有停車場，區內也沒有公有停車場用地，目前在大竹排水溝南北兩側，約可規畫一○○個停車格，希望先有了停車場計畫草案，再進行相關的提案與經費編列。

但縣府水資處表示，大竹排水溝屬於縣府管轄的區域排水，土地所有權屬於農田水利署，土地的使用轉移要克服，同時區排加蓋的計畫，牽涉流水斷面的防洪標準和清淤方式，以及箱涵的設計，相關細節待研究分析與審查。交通處則指出，目前僅能先提出停車研究計畫，下個月議會定期會前會先畫出簡易的示意圖，供各界參考。

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