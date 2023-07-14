伸港濱二路 廣場無遮蔭民眾曬被

伸港濱二路道路中央有16公尺寬廣場，成為當地民眾曬棉被的場地。（記者劉曉欣攝）

2023/07/14 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣斥資三．一億元打造四十米大道「濱二路」，成為彰濱工業區重要的對外聯絡道路，而道路中央有十六公尺寬的廣場，原本可供民眾休憩使用，但縣議員賴清美表示，廣場所種植的樹木不大，根本無法遮蔭乘涼，最後成為當地民眾曬棉被的場地。

施工敲打 為做無障礙斜坡

賴清美表示，濱二路改善工程耗費三年時間施工，在去年十月間通車，當初花這麼多錢打造濱二路大道，即是在道路中央設立廣場。結果廣場完工之後，讓當地民眾抱怨連連，因為廣場所種的樹木太小，完全沒有樹蔭，連散步的人潮都沒有，目前最適合的唯一功能，是拿來曬棉被。此外，濱二路才剛做好，現在又在敲敲打打，民眾也質疑，為何好好的廣場又再敲打？實在很浪費。

縣府工務處表示，當初經濟部工業局施作時未留設無障礙斜坡道，後續完工履勘後，伸港鄉公所認為該路段廣場有設置無障礙斜坡道需求，工業局同意後委由中華工程施工中。

伸港鄉長黃永欽表示，由於前鄉長曾煥彰允諾接管濱二路，他既然當選鄉長就會「概括承受」，但前提是相關單位必須改善到可以接管的地步，而現在是沒水、沒電，更沒廁所，根本無法辦活動，希望相關單位加以改善，至少讓民眾可以到此散步乘涼。

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