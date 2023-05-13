彰化賞花聖地 5、6月追花趣

八卦山鳳凰花六月開花迎賓。（彰化縣府提供）

2023/05/13 05:30

埔心藍花楹、田尾康乃馨、八卦山鳳凰花、東螺溪堤阿勃勒迎賓

〔記者張聰秋／彰化報導〕五、六月是春夏的繽紛與浪漫，彰化縣許多賞花秘境等著大家來朝聖，從滿版如黃金般閃爍的金針花到仙氣爆棚的浪漫藍紫色「藍花楹」，還有超級平易近人、全台最大的康乃馨花田。縣府蒐羅季節限定的賞花聖地，都不用門票，縣長王惠美邀請大家一起來，抓緊春末初夏時節來彰化「追花」。

金針花期至6月初 藍花楹正盛開

現在來彰化花壇虎山巖，可欣賞爆滿的金黃色「金針花」，三萬多株大爆開，壯麗花海被網友譽為「五月份最佳賞花點」，也提醒大家，愛它就不要踩踏它，花期到六月初；而來花壇賞花，同時順遊「茉莉花壇夢想館」，是另一個IG打卡熱點。

埔心鄉油車社區的藍花楹公園、田尾公路花園（怡心園停車場）以及彰化一三九縣道與台七四交叉口，都有滿眼浪漫藍紫色「藍花楹」，花期預計五月中，盛開時紫色喇叭狀的花瓣隨風飄落，地面猶如紫色花毯般迷人。

至於全國最大的「康乃馨」花田在田尾公路花園，夢幻漸層粉色絕美好拍，在感恩母親的時節裡要獻給媽媽。

賞遊八卦山 拜訪扇形車庫吃肉圓

六月迎來畢業季，正是鳳凰花與阿勃勒花開的日子，鳳凰花點綴在八卦山天空步道樹冠層及銀橋飛瀑等地點，賞花同時可在天空步道漫步山林，欣賞山林勃勃生機及高空視野，賞花後可來卦山村美學生活聚落探訪職人手作，以及鐵道迷的最愛國定古蹟扇形車庫，品嚐彰化必吃美食肉圓、爌肉飯。

素有「黃金雨」之稱的阿勃勒，在東螺溪左岸五分車鐵路橋至代馬橋段（二林、溪湖交界），河堤兩岸的阿勃勒花道，滿樹成串的金黃色風鈴高掛，花瓣飄落，行走於樹下猶如沐浴在「黃金雨」般夢幻。

賞花後還可到慈恩休閒農場DIY農特產小點心，去溪湖糖廠吃冰，搭乘小火車欣賞田野風光。

阿勃勒六月開花迎賓。（彰化縣府提供）

全國最大的康乃馨花田在田尾公路花園。（彰化縣府提供）

浪漫藍紫色「藍花楹」花朵盛開時，讓人心曠神怡。（彰化縣府提供）

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