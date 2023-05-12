申請未通過 溪州兩座農廢場非法經營

羅姓業者在溪州鄉大庄村成立一堆置場，但該場域鄰近高壓電塔，地方民眾擔心火警釀成重大傷害。（記者陳冠備攝）

2023/05/12 05:30

一座保全、消防不符合規範 一座違法填土增高 縣府開罰且不准成立

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣每年約產生一萬三千公噸農業廢棄物，因無法由一般焚化爐處理，必須設置堆置場來進行粉碎及再利用，令彰化縣府相當頭疼，但近日在溪州鄉有兩座農業廢棄枝材堆置場設立，業者與農委會台中區農業改良場合作處理，但地方民眾認為，該堆置場未通過申請即設置，有非法經營之嫌，且附近有高壓電塔及菇寮，若發生火災恐將造成嚴重後果。

臨近高壓電塔及菇寮 民憂火災

本報收到讀者爆料指出，一位羅姓業者違反農地農用政策，在溪州鄉的農地非法經營農業廢棄物堆置場，現場大量堆置木材卻無合格消防設施，若失火恐釀成災難，而目前彰化沒合格場域，農委會台中區農業改良場卻與違法業者合作，令人無法接受。

針對讀者爆料，本報記者調查發現，羅姓業者在溪州鄉大庄村與榮光村分別承租一．五公頃、五分半大的閒置農地，申請設為農廢堆置場，並與台中區農改場進行輔導農廢資源研究合作，彰化縣府今年二月廿三日也舉辦觀摩會，邀請鄰近鄉鎮長參與。

縣府農業處農植物保護科科長黃松欽表示，羅姓業者已提出申請堆置場設立，其中位於大庄段土地正在申請中，因超過最大興建面積一千六百五十平方公尺，被縣府要求縮限，加上附近有高壓電塔，而業者提出廿四小時保全、消防等計畫都不符合規範，今年二月已要求業者補件，至於位於榮光段土地，溪州鄉公所在二○二一年查報有違法填土增高，經查屬實，已對業者開罰，未來也不准予成立。

農改場盼縣府協助 取得合法用地

台中區農業改良場秘書蕭政弘表示，農改場為讓農廢資源加值，獲得有效循環利用，評估後認為羅姓業者提出機器設備及場域適合發展，進行相關研究已有半年，對於此用地未合法一事，將再開會審查，並希望縣府協助合法用地取得。

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