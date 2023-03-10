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    空品全台最糟 二林達「紅色警戒」

    二林高中掛出空品紅色警戒旗，禁止學生戶外活動。（二林高中提供）

    二林高中掛出空品紅色警戒旗，禁止學生戶外活動。（二林高中提供）

    2023/03/10 05:30

    〔記者顏宏駿、劉濱銓／綜合報導〕受到環境風場偏東風影響，台灣西部地區垂直擴散條件差，空氣品質不佳，其中又以彰化縣二林、大城空品指標（AQI）超過一五○以上，達到「紅色警戒」，當地學校紛紛掛起警示旗幟，禁止學生戶外活動。環保署昨天也發佈「空品提醒」，提醒住在彰化二林的民眾應減少在戶外活動，而未來幾天情況也不會有太多改善。

    AQI超過150 大城也豎紅旗

    二林高中校長黃洲海表示，昨天上午九點，該校教職員發現戶外灰濛濛，立即上環保署的網站，得知二林地區空品指標達一四五，學校立即掛起旗幟，禁止學生戶外活動，學校並提醒有過敏或呼吸道疾病的學生，縮短在室外活動的時間。黃洲海表示，一整天空氣品質都非常差，下午三、四點品質指標更飆到一五五，全台最高。

    偏東風 西部擴散條件差

    彰縣教育局表示，教育處依據環保署的監測資料，要求位於二林、大城和芳苑等位於彰化西南角的國中小學校掛出紅旗，原本在室外的體育課改成在室內上課，也要求同學在下課時間待在室內，以免影響身體健康。

    彰化縣環保局表示，台灣西半部空氣擴散條件不佳，以致污染物容易累積，人員儘量避免在外活動，工地建議出動灑水車避免揚塵。

    南投市、竹山「橘色提醒」

    至於在南投縣方面，南投縣昨天包括南投市、竹山鎮空氣品質測站均出現「橘色提醒」，僅剩埔里鎮的測站空品維持黃色。南投縣環保局表示，昨環保署針對空污召開緊急會議，南投也展開因應作為，除進行四廠次的工廠查廠，移動污染源車輛車牌辨識稽查也達二八四輛次，查獲七輛次需進行檢測，大型逸散源工地查核共七處，有二處輕微缺失已現場要求改善，街道揚塵管制也在南投、埔里洗街共計卅八公里，降低空污危害。

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